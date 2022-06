Volo Ryanair con tre ore di ritardo: 6000 euro di risarcimento ai passeggeri

Ryanair è stata condannata a risarcire i passeggeri di un volo Torino-Valencia atterrato con più di tre ore di ritardo. Un rimborso previsto dai regolamenti europei, ma negato dalla regina delle low-cost europee.

Secondo la compagnia irlandese, il ritardo del volo del 3 agosto 2020 era da attribuire al maltempo in cui era incappato un volo precedente: uno dei casi, come lo sciopero, in cui il risarcimento non è dovuto. Il giudice di pace di Torino ha però dato torto a Ryanair, condannando la compagnia al pagamento di un totale di 6000 euro a 17 passeggeri.

“Il giudice di pace di Torino ha applicato il regolamento comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo”, ha commentato ItaliaRimborso, che ha difeso diversi passeggeri. “Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”, ha aggiunto.