A Vo’ test sierologici sui gatti: “Vogliamo capire se possono contrarre il Coronavirus e come rispondono”

Coronavirus, test sierologici sui gatti a Vo’

A Vo’ Euganeo, primo focolaio di Coronavirus in Veneto, dopo i tamponi a tappeto su tutti gli abitanti verranno effettuati anche test sierologici sui gatti per cercare gli anticorpi alla malattia. Lo studio è condotto da quattro ricercatori dell’Università di Padova insieme a un collega dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Il coordinatore Massimo Castagnaro, ordinario di Patologia generale veterinaria, spiega: “C’è un unico studio, condotto a Wuhan, che ha riscontrato il Covid nel 10 per cento – 15 per cento dei gatti”. L’obiettivo, sottolinea il professor Castagnaro, è “capire se questi animali possano contrarre il virus e come rispondano”.

“Sappiamo infatti che la malattia passa da uomo a uomo – afferma il professor Castagnaro in un’intervista al Corriere del Veneto – ma vogliamo inquadrare il potenziale ruolo del gatto. La nostra ipotesi è che non giochi un ruolo importante nella diffusione del coronavirus, ma che possa invece infettarsi lui, stando vicino a un umano colpito dalla malattia”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI/TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Lazio, l’appello degli infermieri del concorso Sant’Andrea: “Sia rispettata graduatoria assunzioni” Le prime parole di Mattia, il 18enne di Cremona guarito dal Coronavirus: “Ho lottato per mia madre” Amnesty: "Le donne subiscono più attacchi online, un terzo è sessista"