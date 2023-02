“Mi hanno puntato una pistola alla testa”: il ricordo shock della rapina a Vladimir Luxuria

Un episodio avvenuto diversi anni fa, ma che ancora oggi fa rabbrividire: Vladimir Luxuria ha raccontato di quando ha subito una rapina nella sua abitazione da parte di malviventi armati di pistola.

“Me l’hanno puntata alla tempia, ho avuto la lucidità di chiedere cosa volesse, gli ho chiesto se voleva soldi e lui ha annuito. Gli ho dato i soldi e fortunatamente è andato via. Poi sono caduta sulle ginocchia”, ha raccontato ospite nel corso di una puntata di Storie Italiane dedicata proprio ai furti in villa.

Nella sua vita l’ex deputata ha dichiarato di aver subito due episodi simili, il più grave dei quali appunto quello in cui è stata minacciata con un’arma.

Luxuria ha spiegato a Eleonora Daniele che l’accaduto è stato molto scioccante, ma che è riuscita a non indispettire il rapinatore mantenendo il sangue freddo.

“Ero nell’atrio del mio portone, stavo rientrando a casa – spiega – era sicuramente una persona che conosceva le mie abitudini e mi ha puntato una pistola alla tempia. Nonostante il trauma penso però che purtroppo sono esperienze che possono accadere”.

In risposta alla polemica sollevata da Francesco Facchinetti dopo la tremenda rapina subita dal padre Roby, l’ex deputata ha precisato come secondo il suo parere, pur cambiando Paese, il problema non si risolverebbe.