Morto Vittorio Prodi, fratello di Romano ed ex parlamentare europeo: aveva 86 anni

Morto Vittorio Prodi, fratello di Romano ed ex parlamentare europeo

È morto all’età di 86 anni dopo una lunga malattia Vittorio Prodi, fratello dell’ex presidente del Consiglio Romano ed ex parlamentare europeo.

Vittorio Prodi, così come il fratello Romano, è stato impegnato in politica: presidente della Provincia di Bologna dal 1995 al 2004, è stato parlamentare europeo per due mandati, nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e poi nel 2009.

Laureato in Fisica, è stato professore associato presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Bologna e ricercatore in diversi istituti nazionali e internazionali. Dal 1986 al 1992, inoltre, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Azione Cattolica di Bologna.

Per Romano Prodi si tratta di un altro grave lutto familiare: lo scorso 13 giugno, infatti, l’ex premier ha perso la moglie, Flavia Franzoni, scomparsa all’età di 76 anni.