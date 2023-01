Dino Giarrusso nel Pd, battibecco social tra Vittorio Gassman e Ricky Tognazzi: “Lo conosco, felice della notizia”

Il discusso – e travagliato – ingresso di Dino Giarrusso nel Partito democratico fa litigare Alessandro Gassmann e Ricky Tognazzi sui social: il figlio di Vittorio aveva scritto un tweet polemico per lamentare l’entrata tra i dem dell’ex “iena” e M5s che in passato aveva assunto posizioni particolarmente dure verso il Nazareno.

“Non vi voto MAI più”, aveva scritto, aggiungendo ancora: “Andassero a fare in c**o”. “Un partito che continua a essere ‘riempito’ di individui che non sono richiesti – ha spiegato l’attore – e che nulla hanno a che fare con l’idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni”.

Di segno opposto la reazione di Ricky Tognazzi, che manda anche una frecciata a Gassman: “Altro che ‘non vi voto più’ – scrive – conosco bene Dino Giarrusso è una gran brava persona, e quando una brava persona torna a sinistra, mentre molti purtroppo van via, io ne sono felice”.

Giarrusso ha annunciato il suo ingresso nel Pd dal palco del candidato segretario Stefano Bonaccini a Milano. Il governatore dell’Emilia Romagna, in corsa per diventare il successore di Enrico Letta, ha però frenato sulla vicenda, affermando che prima l’ex M5s debba “chiedere scusa” per le posizioni assunte in passato proprio contro il Pd. “Se Dino deve delle scuse a qualcuno – conclude Tognazzi – conoscendolo, son sicuro le porgerà”.