Un vasto incendio è divampato sul tetto di un edificio della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, a Viterbo. Un operaio, impegnato nei lavori di ristrutturazione sul tetto, risulta disperso. Nessun ferito, invece, tra le persone presenti nella facoltà. Evacuati i padiglioni, il vicino Tribunale e anche le abitazioni limitrofe in un raggio di 500 metri. Il comune, che ha bloccato le strade di accesso alla zona, ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse.

L’incendio è ancora in corso con i vigili del fuoco che sono sul posto per tentare di domare le fiamme. Una densa colonna di fumo nero è visibile da tutta la città e anche da alcuni centri limitrofi. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono divampate intorno alle 10.30 di mercoledì 4 giugno probabilmente a causa di una scintilla provocata da un cannello ossiacetilenico utilizzato per effettuare una saldatura. Dal tetto le fiamme sono arrivate anche ai laboratori sottostanti di chimica e genetica sono sono conservate sostanze altamente infiammabili.

#Viterbo, #incendio facoltà di agraria: proseguono le operazioni di spegnimento dall’esterno dell’edificio, #vigilidelfuoco in azione di contenimento delle fiamme che hanno coinvolto il 2º piano, oltre al tetto [#4giugno 12:30] pic.twitter.com/RfWurcq2zg — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 4, 2025

L’incendio è ancora in corso, i vigili del fuoco sono sul posto per tentare di domare il fuoco insieme a un’unità specializzata dell’Esercito. La colonna di fumo nero e denso è visibile da tutta la città e anche da alcuni centri della Tuscia come Tuscania. Le fiamme sono divampate intorno alle 10,30 sul tetto della facoltà, formata da due padiglioni, dove ci sarebbero dei lavori di ristrutturazione. Secondo le prime informazioni risulterebbe che gli operai in mattinata stessero lavorando con un cannello ossiacetilenico per effettuare una saldatura.

Viterbo, incendio all’Università della Tuscia al Riello. Le fiamme hanno fatto crollare il tetto della facoltà di Agraria dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Evacuati studenti e professori. Non si registrano al momento feritipic.twitter.com/1sg6nWxydD — Ultimora.net (@ultimoranet) June 4, 2025

“Sono momenti molto concitati, sembra che al momento non ci siano vittime” ha dichiarato il rettore Stefano Ubertini, contattato anche dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. La presidente nazionale della rete degli istituti agrari ReNIsa, Patrizia Marini si dice “molto addolorata per il grave incidente capitato in una delle più importanti facoltà di Agraria in Italia”.