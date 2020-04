Il virologo Tarro: “In estate avremo abbastanza immunizzati, si potrà uscire”

Il virologo Giulio Tarro ritiene che in estate in Italia avremmo una quota sufficiente di popolazione immunizzata dal Coronavirus tale da consentire la possibilità di uscire di casa liberamente. “Come le abitudini africane ci insegnano, se è solo un’endemia e non un’epidemia, noi saremo abbastanza immunizzati per cui non ci sarà bisogno di stare ‘agli arresti domiciliari'”, ha risposto il virologo a espressa domanda durante il programma tv Non è l’Arena, in onda su La7.

Tarro, virologo di fama internazionale, si è più volte scontrato con alcuni colleghi, tra cui Roberto Burioni, rispetto alla gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia. Secondo Tarro, ad esempio, non ha senso attendere un vaccino contro il Covid-19 perché il virus ha una variante cinese e una padana: il virologo pensa che si debba fare ricorso agli anticorpi dei soggetti guariti.

