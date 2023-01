“Si amano davvero”: archiviate le accuse al prof per la relazione con un’alunna minorenne

Tra i due era “amore vero”, al punto che la relazione che hanno instaurato ai tempi del liceo prosegue tutt’ora: lei era una studentessa, lui, però, un suo professore, di trent’anni più grande.

Avevano iniziato a frequentarsi ai tempi della scuola, tenendo segreta la relazione. Quando però la verità è venuta a galla, i genitori della giovane, all’epoca minorenne, avevano denunciato l’insegnante per violenza sessuale su minore.

Il giudice che si è occupato del caso ne ha però chiesto l’archiviazione, perché i due si amano davvero. Come riporta la Gazzetta di Reggio, infatti, l’inchiesta coordinata dalla Procura reggiana ha visto tra gli atti una perizia di una psicoterapeuta che certifica come tra i due non ci fosse alcun plagio o abuso di autorità.

La professionista ha escluso che la ragazza vivesse la relazione in uno stato di inferiorità rispetto al suo professore, ed è stato lo stesso pm a chiedere ai magistrati giudicanti il non luogo a procedere.

Il fascicolo è stato definitivamente archiviato dal Gup di Reggio Emilia al termine di una udienza che ha visto contrapposte le consulenze di parte, ossia le perizie dei professionisti incaricati dalla difesa del professore e quelli incaricati dalla difesa della famiglia della studentessa.