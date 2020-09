Vimodrone: inaugurato lo Spazio Conad, che prende il posto dell’Auchan

Vimodrone: inaugurato lo Spazio Conad

Prosegue il programma dei cambi insegna dei punti di vendita Auchan: l’ipermercato di Vimodrone (Milano) dopo un breve periodo di transizione durante il quale ha mantenuto la vecchia impostazione, viene rinnovato completamente e trasformato in Spazio Conad, gestito dalla società Fras.co srl di Stefano Frascolla. L’inaugurazione (e successivamente l’apertura al pubblico) è avvenuta sabato 5 settembre alla presenza di Dario Veneroni Sindaco di Vimodrone, Enzo Gregoli assessore al commercio del Comune di Vimodrone, Luca Panzavolta Amministratore Delegato di Commercianti Indipendenti Associati, Francesco Pugliese Amministratore Delegato Conad e il gestore Stefano Frascolla.

I 190 addetti della ex catena francese – per i quali nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali – hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati. Tra le novità previste all’interno del nuovo punto vendita ci sono: il settore tecnologico, gestito da Unieuro; Dolce Festa, un corner dedicato al cake design e al party planning; il MiniSpazio, per i più piccoli, la Bottega del caffè, con un vasto assortimento di cialde e capsule e l’angolo Sapori dal Mondo, con spezie e cibi etnici.

Prevista un’ampia offerta di prodotti locali a marchio Sapori&Dintorni in un corner dedicato e Conad Percorso Qualità, affiancati delle linee biologiche e funzionali Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi tutte collocate in un corner all’interno del reparto ortofrutta. Nel percorso d’acquisto il cliente potrà scoprire tre novità rappresentate dal Pet Store Conad, negozio specializzato in alimenti e articoli per animali con la bubble per servizi di toelettature e lavaggio; Con Cura uno spazio progettato che accorpa Parafarmacia e Ottico Conad con servizi e consulenze qualificate erogate da professionisti; l food court Sapori&Sorrisi, un luogo di ritrovo con bar, pizzeria, sushi, insalateria e self service. Tre spazi ideati e realizzati con l’obiettivo di mettere al centro le esigenze quotidiane del cliente.

“Sono soddisfatto che, in un momento particolarmente complesso e delicato per le attività economiche, un’importante realtà commerciale italiana come Conad abbia deciso di puntare e investire sul nostro territorio” ha dichiarato il sindaco Dario Veneroni. “L’operazione restituirà a Vimodrone uno spazio commerciale completamente rinnovato, preservando, e questo è molto importante per la nostra collettività, il posto di lavoro agli addetti che già collaboravano con la precedente catena Auchan. Spesso grande distribuzione e commercio locale sono visti in maniera contrapposta, ma sarà nostra cura fin dalle prossime settimane favorire relazioni e forme di collaborazione tra questa nuova realtà e i commercianti locali – ha sottolineato – così che tutta la nostra comunità possa trarre beneficio da questa utile novità a cui auguro un pieno successo”.

“Prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese dalla cooperativa in Lombardia”, sottolinea l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta. “Rilanciamo questo punto vendita in un momento particolare, difficile e delicato per tutti. Il negozio apre nel pieno rispetto delle direttive comunicate e seguendo i protocolli di protezione e sicurezza per dipendenti e clienti. Il nuovo Spazio Conad sarà gestito da un imprenditore che ha raccolto una sfida difficile, impegnativa, ma entusiasmante. Sono convinto che metterà a frutto la sua capacità gestionale e la sua competenza professionale per ottenere un ottimo risultato. Lo spazio è totalmente rifatto: modifica la vecchia generazione di ipermercato per diventare un punto di vendita in linea con i tempi, a fronte di un investimento economico molto importante. A Vimodrone Conad ha un punto vendita che saprà valorizzare al meglio la filosofia commerciale del gruppo, caratterizzata da un’offerta completa, conveniente, funzionale e di qualità”. Il supermercato è aperto con orario continuato da lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 21.00.

