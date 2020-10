Vigili fermano donna senza mascherina a Firenze: lei reagisce e la ammanettano | VIDEO

Attimi di tensione a Firenze dove un controllo della polizia municipale per una mascherina ha fatto scattare il caos. Tutto è accaduto in pizza della Repubblica dove una donna che era a spasso col cane, ma priva del dispositivo di protezione, è stata avvicinata dai vigili. La donna ha iniziato a dare in escandescenze rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Alla sua reazione i vigili l’hanno bloccata in modo brusco scatenando la reazione di molti presenti che hanno iniziato a inveire contro gli agenti della municipale insultandoli. L’intera scena, conclusa poi con la donna in manette, caricata a forza su una volante e portata in centrale, è stata ripresa in alcuni video da altri presenti che hanno pubblicato poi i filmati online sui social dove in molti si sono schierati con la signora. Nelle immagini si vede la donna bloccata che tiene al guinzaglio un cane e che è tenuta ferma da una vigile urbano mentre cerca di divincolarsi.

“La gogna mediatica che la polizia municipale di Firenze sta subendo” sui social media “in seguito ai fatti accaduti oggi pomeriggio in centro è veramente vergognosa. Come sindacato ci auguriamo che il comando usi tutte le proprie risorse per denunciare e perseguire le centinaia di persone che stanno gettando fango sulla divisa che con fatica e coraggio difendiamo tutti i giorni”, ha scritto in una nota il sindacato Uil Fpl.

Nelle immagini si vedono intorno alla donna più agenti uno dei quali la trattiene mentre altri passanti stanno intorno. Tra loro c’è chi polemizza con i vigili e e grida “vergogna”. La donna, secondo quanto spiegato da Palazzo Vecchio, invitata a indossare la mascherina avrebbe dato in escandescenze venendo poi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità.

