Salva la vita alla nipotina e muore annegata: Vieste piange la libraia Savina Disanti

A Vieste, in provincia di Foggia, una donna di 57 anni è annegata dopo essersi tuffata in mare per soccorrere la nipotina di 3 anni e mezzo in difficoltà. La bambina, in compenso, sta bene ed è stata ricoverata per precauzione nel reparto di pediatria dell’ospedale di Foggia dove sarà sottoposta ad accertamenti di routine.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 16 luglio. La nonna era in acqua con la nipote insieme ad altri tre famigliari, due bambini e un ragazzo. All’improvviso il mare si è fatto agitato e la corrente ha trascinato la 57enne e la bambina lontano dagli altri.

La donna è riuscita a tenere la piccola con la testa fuori dall’acqua, ma probabilmente a causa di un malore provocato dallo sforzo lei è annegata.

Sulla spiaggia c’era anche suo marito, che ha subito raggiunto gli altri componenti della famiglia, mentre la 57enne e la nipote sono stati recuperati da un a bordo di un gommone, allertato da un bagnante. Alla donna è stato praticato un massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare.

La vittima si chiamava Savina Disanti era molto conosciuta a Vieste per essere una libraia molto attiva e un’animatrice culturale.

“Era una donna straordinaria che ha speso la sua vita per gli altri. Un punto validissimo di riferimento culturale per la nostra cittadina, per i tanti giovani e i tanti studenti. La sua libreria, peraltro l’unica presente in città, era il crocevia di intere generazioni. La ricorderemo”, ha affermato l’assessora comunale ai Servizi sociali e alla Cultura, Grazia Maria Starace.

Anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, parla di una “perdita enorme per tutta la comunità”.

