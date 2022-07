Vicenza, rifiuta pagamento di 20 euro in bancomat: multata gelataia

Multa di 30 euro per una gelateria di Brogliano in provincia di Vicenza il cui proprietario aveva rifiutato il pagamento con il bancomat per un importo pari a 20 euro. Il cliente ha segnalato la vicenda al 117 della guardia di finanza, facendo multare per 30 euro il locale. E’ una delle prime sanzioni dall’entrata in vigore del “pos obbligatorio”, come previsto delle norme per l’attuazione del Pnrr. La prima in Veneto, come riferisce Il Gazzettino. Il fatto è accaduto a Brogliano (Vicenza). La sanzione di 30 euro è stata aumentata del 4% del valore della transazione mancata.

In una nota la Gdf evidenzia che “l’attività ispettiva risponde alle priorità stabilite dal Pnrr, che richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici, in considerazione del fatto che la violazione dell’obbligo, in vigore dal 2014, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, era finora rimasta sprovvista di sanzione”.