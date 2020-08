Vicenza, pirata della strada travolge e uccide una 15enne: è fuggito dopo l’incidente

Un ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri ad Arzignano, in provincia di Vicenza, dopo essere stata travolta da un’auto che procedeva a velocità elevata in via Broggia, in un tratto di collina in prossimità delle località di Costo e Castello. La ragazza, una studentessa della zona, non è sopravvissuta: è morta sul colpo per la violenza dell’urto. L’investitore non si è fermato per soccorrerla, riprendendo la marcia e facendo perdere le proprie tracce.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno attivato le indagini e stanno ora visionando i filmati di videosorveglianza pubblica e privata della zona. I sanitari del 118 hanno fatto il possibile per rianimare la 15enne, ma già al loro arrivo era chiaro che le possibilità di riportarla in vita risultavano ridotte al minimo. Il disperato tentativo dei rianimatori, purtroppo, non ha avuto l’esito auspicato.

I carabinieri hanno anche lanciato un appello chiedendo che il responsabile si costituisca quanto prima. Contro di lui pende l’accusa di omicidio stradale e di omissione di soccorso. La studentessa era nata nel 2004, avrebbe compiuto 16 anni fra meno di un mese. Ieri sera stava camminando sul ciglio della strada per una passeggiata serale, forse in compagnia del cane di famiglia.

