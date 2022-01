Vertice del centrosinistra sul Quirinale, Letta: “Nessuna intesa sui nomi, ne parleremo con il centrodestra”

“Ottimo incontro”. Lo hanno scritto in un tweet identico Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, al termine di un vertice per decidere la strategia del centrosinistra in vista del voto per il prossimo presidente della Repubblica, che prenderà il via lunedì prossimo. “Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”, hanno scritto su Twitter i tre leader di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Articolo Uno. L’unica differenza, l’aggiunta di un “Siamo” da parte dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Non c’è alcuna intesa sui nomi perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni”, ha specificato Letta dopo il vertice.

