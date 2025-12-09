Orrore a Roma dove una ragazza di 23 anni è stata stuprata da tre uomini all’esterno dell’uscita della stazione della metropolitana B1 Jonio, in zona Monte Sacro. La vicenda, come scrive La Repubblica, è avvenuta poco dopo la mezzanotte di domenica 7 dicembre. A raccontare lo stupro è stata la stessa vittima in ospedale. La donna, secondo quanto ricostruito, è stata bloccata da tre uomini e violentata da un terzo, senza che nessuno notasse nulla. Quindi si è recata in ospedale dove ha denunciato lo stupro.

Ora, la procura di Roma dà la caccia a tre uomini, i quali sarebbero originari del Gambia. Al vaglio degli inquirenti vi sono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli investigatori, tra le altre cose, vogliono capire se i tre abbiano individuato la preda già dentro la metropolitana e quindi seguita o se l’incontro sia stato casuale.