Cronaca

Ventitreenne violentata all’uscita della metro a Roma: bloccata da tre uomini e stuprata in strada

La violenza è avvenuta poco dopo la mezzanotte di domenica 7 dicembre all'esterno della stazione Jonio

di Niccolò Di Francesco
Orrore a Roma dove una ragazza di 23 anni è stata stuprata da tre uomini all’esterno dell’uscita della stazione della metropolitana B1 Jonio, in zona Monte Sacro. La vicenda, come scrive La Repubblica, è avvenuta poco dopo la mezzanotte di domenica 7 dicembre. A raccontare lo stupro è stata la stessa vittima in ospedale. La donna, secondo quanto ricostruito, è stata bloccata da tre uomini e violentata da un terzo, senza che nessuno notasse nulla. Quindi si è recata in ospedale dove ha denunciato lo stupro.

Ora, la procura di Roma dà la caccia a tre uomini, i quali sarebbero originari del Gambia. Al vaglio degli inquirenti vi sono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli investigatori, tra le altre cose, vogliono capire se i tre abbiano individuato la preda già dentro la metropolitana e quindi seguita o se l’incontro sia stato casuale.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
