Venezia, torna a casa e trova uno sconosciuto che dorme sul divano: “Volevo solo riposarmi”

È una vicenda al limite del surreale quella avvenuta in provincia di Venezia dove una donna è rientrata a casa trovando uno sconosciuto che dormiva sul suo divano. La vicenda, come racconta Il Gazzettino, si è svolta in un appartamento di Jesolo. L’intruso è un trentenne del Ghana che si sarebbe introdotto nell’abitazione forzando una finestra. Una volta nella casa, l’uomo si è disteso sul divano, addormentandosi. Il rientro della proprietaria, però, ha interrotto il suo pisolino. La donna, infatti, ha subito allertato la polizia locale che ha identificato e arrestato il trentenne con le accuse di violazione di domicilio e detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel corso degli accertamenti, infatti, le forze dell’ordine hanno scoperto che l’uomo aveva con sé della droga e del denaro contante attribuibile a spaccio. Gli agenti, inoltre, hanno scoperto che l’uomo ha effettuato alcuni bonifici a sé stesso, soldi molto probabilmente derivanti dall’attività di spaccio. Comparso davanti alla Giulia Cauccia di Venezia per la convalida dell’arresto, il 30enne ha minimizzato l’accaduto affermando di essere entrato nell’abitazione solamente per “risposare”. La giudice ha convalidato l’arresto, ma il trentenne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione periodica alle forze dell’ordine.