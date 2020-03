Venezia ti “contagia” solo con la sua bellezza, l’appello ai turisti in fuga per paura del coronavirus

In un momento difficile per Venezia e per il nord Italia a causa della diffusione del coronavirus un video lancia un potente messaggio d’amore per la città. “Venezia ti contagia solo con la sua bellezza”, si legge nel filmato realizzato dal fotografo Marco Contessa, che invita i turisti a non abbandonare l’incantevole città.

“Soprattutto in questo momento difficile Venezia ha bisogno del vostro amore”, si legge nel video.

Già Milano aveva deciso di reagire alla paura per il coronavirus con un video intitolato “Milano non si ferma” e rilanciato sui social dal sindaco Beppe Sala alcuni giorni fa.

Leggi anche:

“Milano non si ferma”, il video contro la paura del Coronavirus

Agenzie di viaggi in ginocchio per il coronavirus: “Costretti a chiudere o licenziare, il governo ci aiuti” | VIDEO

Potrebbero interessarti Genova: passa con il rosso e finge di avere il Coronavirus Dire "basta allarmismi" ormai è una scemenza: è il momento di sacrificarsi (di S. Lucarelli) Agenzie di viaggi in ginocchio per il coronavirus: "Costretti a licenziare, governo ci aiuti"

Dire “basta allarmismi” ormai è una scemenza: è il momento di sacrificarci, tutti (di Selvaggia Lucarelli)

Tutte le notizie sul coronavirus in Italia