Dramma a Venezia, 17enne promessa della danza trovata morta nei giardini della Biennale

Giovanissima promessa della danza ritrovata morta nei Giardini della Biennale. La 17enne Francesca Tagliapietra, originaria di Spresiano, in provincia di Treviso, si era allontanata da casa a Spresiano lunedì sera e i suoi familiari non vedendola tornare e non ricevendo risposta alle chiamate sul suo cellulare, ne hanno immediatamente denunciato la scomparsa alle autorità. Il corpo di Francesca è stato ritrovato poche ore dopo nei Giardini della Biennale a Venezia e non presentava segni di colluttazione, tanto che ad ora gli inquirenti non ipotizzano alcun coinvolgimento di terzi nelle tragica vicenda.

Il padre della ballerina, Paolo Tagliapietra, assessore comunale con deleghe a Scuola, Cultura, Ambiente e Servizi demografici nel comune di Spresiano, è andato subito dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Immediato l’inizio delle ricerche, fino alla scoperta la mattina seguente, martedì, che ha gettato tutta la famiglia nella più crudele delle realtà.

Negli ultimi tempi, come segnala Il Gazzettino, la giovane stava attraversando un periodo psicologicamente complesso.

Francesca, infatti, che ha iniziato a volteggiare sul palcoscenico quando era solo una bimba, sognava di diventare un’ètoile. A 14 anni era stata selezionata per il Teatro dell’Opera di Roma, si era trasferita nella capitale, ma l’inserimento non è stato semplice. Poi è arrivato il Covid e tutto si è fermato. Il sogno si è interrotto e la ragazza ha iniziato a soffrire di disagio psichico.

A dare la notizia della scomparsa della figlia, è stato il padre sui social. “La pubblico qui per poter raggiungere e informare anche le persone più lontane, ma vi chiedo l’umana pietà di astenervi da commenti, curiosità, visite, telefonate e domande. Grazie”.