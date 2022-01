Venezia, Malkovich in laguna per girare una serie tv: respinto dall’Hotel per il green pass scaduto

“No, signor Malkovich, lei non può pernottare in questo Hotel perché il suo Green pass è scaduto”. Questa è una frase che forse l’attore e registra, due volte candidato agli Oscar, non avrebbe mai pensato di sentirsi dire. E forse nemmeno il personale dell’Hotel Danieli, a Venezia, avrebbe mai pensato di doverla pronunciare. Ma così è stato.

John Malkovich, 68 anni, si trovava a Venezia per le riprese della nuova serie tv americana Ripley, ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. Gli era stata prenotata la suite extralusso nel prestigioso Hotel Danieli, ma la struttura è stata costretta a negargli il soggiorno perché il suo Green pass (confermano fonti della produzione) era scaduto. Malkovich ha dovuto così “ripiegare” per una camera in una vicina residenza.

Da quando la troupe è sbarcata in laguna viene assistita dal punto di vista sanitario da una struttura mobile privata che provvede a effettuare i tamponi molecolari ogni due giorni ai protagonisti della serie e agli addetti alle riprese. Qualcosa deve essere andato storto.