Veneto, shock in Consiglio regionale: la leghista Cecchetto accusa Joe Formaggio: “Mi ha molestata”

Avrebbe palpeggiata la collega “in maniera plateale”. Bufera sul consigliere regionale veneto Joe Formaggio (Fratelli d’Italia), accusato dalla collega leghista Milena Cecchetto di aver superato il “confine del rispetto e della sensibilità”. Il caso, avvenuto alla vigilia della Giornata internazionale della donna, è trapelato alla stampa nel pomeriggio di ieri, suscitando disagio e imbarazzo all’interno della maggioranza.

Secondo le voci citate da Il Corriere del Veneto, Formaggio avrebbe palpeggiato l’ex sindaca di Montecchio Maggiore davanti a tutti “in maniera plateale”. Il presidente del consiglio regionale, il leghista Roberto Ciambetti, avrebbe anche convocato una riunione urgente per discutere del caso, anche se non ci sono conferme.

In serata Cecchetto ha rotto il silenzio con una nota. “Nella mia vita, politica e personale, sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio: quello che è successo oggi è però inqualificabile ed inaccettabile”, ha detto l’esponente della Lega, che ha ricevuto attestati di solidarietà da tutto il partito. “Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere: essere stati colleghi da sindaci prima e oggi da consiglieri, non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento”, ha aggiunto. “Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità: oggi sono sconcertata perché quel limite il collega Joe Formaggio con me lo ha superato”.

Formaggio, noto per le frequenti ospitate a La Zanzara e condannato in passato per incitamento all’odio razziale, era tornato alla ribalta un mese fa, quando si era fatto fotografare mentre imbracciava una mitraglietta alla Fiera delle Armi di Verona, pubblicando poi la foto sui canali social del consiglio. L’ex sindaco di Albettone, vicentino come Cecchetto, ha smentito di aver palpeggiato la collega. “C’è chi si inventa le cose. Parliamo di una cosa assolutamente impossibile. Non so se hanno fumato qualcosa di strano. Lei era seduta sul bordo del divanetto in foyer, io l’ho spinta e lei si è seduta sul divanetto, si è messa a ridere. Ci siamo salutati dicendo che ci saremmo visti l’indomani in commissione”. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, il capogruppo di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo si sarebbe scusato per il comportamento del collega.