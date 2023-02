Il consigliere regionale Joe Formaggio (FdI) posta una foto con un mitra in mano: “Dalla parte delle lobby”. È polemica

Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia alla Regione Veneto è stato travolto dalle critiche a causa di una foto postata sui social. Il consigliere si è fatto scattare una foto durante una fiera in Veneto, in cui imbraccia un fucile. Formaggio aveva diffuso un comunicato in cui si diceva “dalla parte delle lobby”.

La nota – riportano oggi i quotidiani locali, tra cui Il Gazzettino – è stata duramente contestata dai consiglieri di opposizione, i quali hanno definito grave che l’esponente di Fdi si sia fatto ritrarre con un mitra in mano.

Alle critiche si aggiungono la dichiarazione di Formaggio di aver visitato l’esposizione “in rappresentanza della Regione” e di averci portato anche il figlio.

Il consigliere ha aggiunto anche che è “meglio portarlo alla fiera delle armi che lasciarlo a casa a guardare la schifezza di Sanremo”.

Il presidente del Consiglio regionale in quota Lega, Roberto Ciambetti, interpellato sulla vicenda ha dichiarato di non poter “fare una censura preventiva”, ma ha annunciato “una policy per siti e social istituzionali”.