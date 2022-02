Vendita de ‘Il Giornale’: l’operazione Angelucci-Feltri-Sallusti e l’uscita di scena di Berlusconi

TPI

Funei mesi scorsi a rivelare per primo la trattativa segreta degli Angelucci, editori di Tempo e Libero per l’acquisizione del Giornale della famiglia Berlusconi e la creazione di un vero e proprio polo editoriale di centrodestra. L’idea era ed è ancora quella di accompagnare la nascita di un nuovo centrodestra in Italia. Non a caso, le voci vengono rilanciate dalla stampa nazionale proprio in questi giorni, quando dopo la “disfatta” della battaglia per il Quirinale c’è la necessità di ricostruire su nuove basi l’alleanza moderata in Italia. Per questo le voci di un possibile passaggio di mano stanno riprendendo corpo. A quanto siamo in grado di rivelare, la famiglia di Arcore è però divisa. Mentre Mondadori è più propensa alla vendita, Paolo Berlusconi preferirebbe provare a tenere ancora il giornale che fu di Montanelli.