Vaticano, cardinali violano il coprifuoco. Spunta il cartello: “Basta rientrare alle 2 di notte”

Basta violare il coprifuoco: è la richiesta rivolta a vescovi e cardinali e contenuta in un cartello affisso presso la Domus Internationalis Paulus VI, in via della Scrofa, nel pieno centro di Roma. A firmare la comunicazione, dopo che le forze dell’ordine hanno fermato e multato alcuni monsignori in giro per Roma dopo le 22 senza alcun motivo valido, è monsignor Battista Ricca direttore della residenza.

“Pur essendo spiacevole, sono costretto a richiamare ai Reverendi Ospiti la necessità di rispettare coscienziosamente il coprifuoco imposto dalle autorità statali”, si legge nell’avviso, immortalato da una foto pubblicata su Il Messaggero.

“Mi sembra oltremodo fuori luogo e pericoloso che vi siano rientri in casa alle 0.30, 2.00 e 2.15 di notte. Il sottoscritto, pur essendo molto disponibile, non è tenuto ad alzarsi in piena notte per soccorrere qualche confratello incappato nei rigori delle forze dell’ordine. Pertanto, a chi capita, spetterà l’onere di dimostrare chi sono, che cosa facevano in giro in piena notte o verso l’alba“.

