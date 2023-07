Brutta disavventura per una coppia di fidanzati di pugliesi di 20 e 18 anni, i quali hanno raccontato di essere stati aggrediti sulla spiaggia di Vasto da un lupo. I due ragazzi stavo passeggiando di sera sul bagnasciuga, quando il giovane si è sentito azzannare alle gambe: “Sono stato morso posteriormente alla coscia destra e alla coscia sinistra – ha raccontato alla redazione di FoggiaToday – Ho preso un lettino per farmi scudo indietreggiando lentamente in modo da evitare ulteriori lesioni. La mia compagna è riuscita a fuggire mentre io temporeggiavo e tenevo occupato il lupo ma, dopo una trentina di minuti, ha fatto un balzo velocissimo e l’ho perso di vista”.

Alla fine l’animale avrebbe raggiunto anche la compagna, morsa all’avambraccio e a un gluteo: “Sentivo le urle e le lacrime in lontananza”. Dopo circa un’ora in cui il lupo ha dato loro letteralmente la caccia, i due sono riusciti a raggiungere la strada stanchi, insanguinati e spaventati. “Abbiamo chiamato il 118 e ci siamo fatti ricoverare”, ha spiegato il ragazzo. In ospedale a lui sono stati applicati sei punti alla gamba sinistra e due alla destra, la sua ragazza tre punti all’avambraccio e quattro sul gluteo.