La seconda donna che accusa il giornalista Enrico Varriale: “Mi disse: ‘Se mi denunci ti ammazzo‘”. La donna, secondo il racconto fornito agli inquirenti e riportato dal quotidiano La Repubblica, è stata “picchiata e sequestrata”.

Lo scorso mercoledì sera nell’appartamento di Varriale, in zona Ponte Milvio, la vittima avrebbe scoperto il giornalista con un’altra donna e ne sarebbe seguita una lite. Varriale avrebbe afferrato la donna, l’avrebbe sbattuta contro la porta e le avrebbe dato uno schiaffo tanto forte da farla cadere. Cadendo, lei avrebbe sbattuto la testa. Il referto dell’ospedale Gemelli conferma la presenza di un trauma cranico.

La donna ha raccontato di aver perso i sensi e di essersi poi svegliata con gli occhi arrossati e una strana puzza d’aceto. Si è alzata e ha cercato di uscire di casa, ma la porta di casa era chiusa a chiave. Ha quindi chiamato il 112 e poi è riuscita ad uscire di casa tra le urla e le minacce del giornalista. In strada è stata soccorsa dall’ambulanza. Varriale, invece, si sarebbe allontanato dall’appartamento.

La donna ha denunciato tutto, l’ex vicedirettore di Rai Sport dice di essere stato “vittima di una folle gelosia” e ha la donna gli ha “distrutto casa”. Al momento Varriale è coinvolto anche in un altro procedimento per aver aggredito e poi perseguitato una sua ex fidanzata.