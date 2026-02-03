Un bambino di 8 anni, che soffre di una grave patologia cardiaca, è scomparso dal 29 dicembre scorso insieme alla madre e al padre. La famiglia risiede in provincia di Varese. In precedenza il bambino aveva raccontato di aver subito dei maltrattamenti dal padre, che non lo ha mai riconosciuto giuridicamente.

Il Tribunale dei Minori di Milano ha ordinato alla Procura di Busto Arsizio di avviare le ricerche della famiglia. Si ipotizza che i tre, di origine straniera, abbiano fatto ritorno in patria. Ma si teme per la salute del piccolo.

“Ha necessità urgente di assumere un farmaco salvavita, così come stabilito dai medici dell’ospedale Del Ponte di Varese che lo avevano in cura. È fondamentale che riprenda immediatamente la terapia”, spiega all’Ansa l’avvocata varesotta Veronica Ligorio, che è stata nominata dal Tribunale curatrice speciale degli interessi del bimbo.

Il minore, che negli ultimi mesi si era sottoposto a numerose visite al Del Ponte a causa della sua cardiopatia, aveva confidato ai medici di aver subito maltrattamenti dal padre biologico, che vive saltuariamente con lui e con la madre. Dall’ospedale è quindi immediatamente partita una segnalazione alla Procura di Busto Arsizio, che ha attivato i Servizi sociali del Comune di residenza e il Tribunale dei Minori.

I giudici sono intervenuti disponendo la limitazione della responsabilità genitoriale e l’affidamento del bambino ai Servizi sociali, con la nomina di un curatore speciale e il collocamento del minore in una comunità educativa.

Lo scorso 29 dicembre il piccolo non si è presentato a un appuntamento al del Del Ponte, nel quale avrebbe dovuto sottoporsi a una terapia di cruciale importanza per scongiurare il rischio di ricadute. I medici hanno quindi allertato le autorità. Il 26 gennaio i Servizi sociali hanno segnalato l’impossibilità di rintracciare madre e figlio. Due giorni dopo, il Tribunale dei Minori ha emesso un’ordinanza urgente incaricando Carabinieri e Procura di avviare le ricerche.

“Il regime giuridico cui era sottoposta la madre del bambino era quello di una limitata responsabilità genitoriale, che non prevede, per esempio, il divieto di espatrio”, spiega l’avvocata Ligorio. “Trovare madre e figlio – sottolinea la legale – è fondamentale per il benessere del bambino”.