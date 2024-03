Il generale Vannacci: “Ho avuto una ragazza mulatta, nulla contro le etnie diverse”

Il generale Roberto Vannacci, accusato di razzismo per i contenuti del suo primo libro Il mondo al contrario, ha rivelato durante un’intervista radiofonica di aver avuto in passato una relazione con una ragazza “di colore”.

“Ho avuto una ragazza di colore, mulatta, molti anni fa. Eravamo in Europa, ma non entriamo nei particolari… Non era italiana, ma io non ho nulla contro le persone di etnie diverse. Abbiamo avuto una storiella di un mesetto, e poi l’ho lasciata io. Il motivo? Sono abbastanza pesante”, ha detto Vannacci intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel programma Un Giorno da Pecora, in onda su Radio 1.

Il generale è stato accusato anche di omofobia. E alla domanda se sia mai stato corteggiato da un uomo, ha risposto così: “Corteggiato no, qualche avances l’ho avuta: qualcuno che ammicca o che ti viene vicino in discoteca”.

“Una volta, quando avevo 19 anni, a Torino ho corteggiato una donna che poi mi sono reso conto che tanto donna non era…”, ha ricordato.

Come se ne è accorto? “Me lo hanno detto, era quasi irriconoscibile ma era un transessuale. Ho chiesto conferma e poi sono tornato indietro sul corteggiamento”.

Durante l’intervista Vannacci ha anche spiegato di non aver ancora sciolto le riserve sulla possibile candidatura alle elezioni europee: “Non ho ancora deciso”, ha detto. “Sono padrone della mia vita, quando deciderò ci metterò tre secondi a dirlo”.

