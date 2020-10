Caso Valentina Pitzalis, la madre di Manuel Piredda ha tentato il suicidio

Roberta Mamusa, madre di Manuel Piredda che nel 2011 morì nel tentativo di dare fuoco alla ex moglie Valentina Pitzalis, ha tentato il suicidio. Oggi, giunta la notizia dell’archiviazione dell’indagine che vedeva indagata per omicidio volontario e incendio doloso la Pitzalis, avrebbe assunto una massiccia dose di psicofarmaci nella sua abitazione. Al momento è ricoverata presso l’ospedale di Cagliari. Le sue condizioni in un primo momento sembravano serie – la donna sarebbe stata intubata – ma adesso la situazione sembra in via di miglioramento.

