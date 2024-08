Valentina Alberton racconta il suo dramma sui social: “Ho un tumore”

Nutrizionista e sportiva, Valentina Alberton ha scoperto di avere un cancro a soli 27 anni: un dramma che ha deciso di raccontare sui social per mettere in guardia le persone ad ascoltare il proprio corpo e le proprie sensazioni.

“È stato un colpo al cuore, la botta più dura che potessi ricevere … Fin da subito mi è salita la paura e il terrore, ma da una parte ero sollevata perché finalmente potevo dare un nome a tutto” scrive la giovane nel suo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Valentina Alberton ha raccontato che il 15 marzo scorso ha iniziato a “percepire le gambe pesanti, stanche e visivamente si sono riempite di ritenzione idrica”.

“Da lì è iniziata la mia corsa tra esami e visite su visite” rivela la 27enne, laureata in Scienze Biologiche e con anche una laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana.

Il racconto di Valentina prosegue fino al racconto della diagnosi: “È stato un colpo al cuore, la botta più dura che potessi ricevere… fin da subito mi è salita la paura e il terrore ma da una parte ero sollevata perché finalmente potevo dare un nome a tutto! Ora dovrò intraprendere un percorso di cure per poter finalmente tornare a vivere e a fare tutto lo sport possibile!”.

Quindi il messaggio rivolto a tutte gli utenti che la seguono: “Voglio dire una cosa: ringrazio me stessa per aver insistito perché in queste situazioni prima si interviene e meglio è….quindi ascoltatevi sempre, se sentite che c’è qualcosa che non va fermatevi!”.