Due valanghe sulle Dolomiti, persone coinvolte a Cortina. Morto un ragazzo

Una valanga ha travolto e ucciso un ragazzo e coinvolto diverse persone a Cortina, nella zona Tofana di Rozes, sopra il rifugio Giussani. Il ragazzo, un 23enne di Belluno, è deceduto sotto la neve dopo essere stato trascinato per 200 metri, il fratello di 27 anni che era con lui invece si è salvato. Risulterebbe coinvolto anche un gruppo di sciatori. Stamattina un allarme era stato lanciato da alcuni alpinisti per un’altra valanga nella zona di Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. Sul posto ci sono gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero di Trentino Emergenza per le ricerche di eventuali dispersi.

Secondo quanto si apprende in questi minuti, due alpinisti inizialmente coinvolti sarebbero poi riusciti a riemergere dalla massa nevosa che si era formata. Il pericolo di valanghe è aumentato in questi giorni a causa dell’innalzamento delle temperature, attestandosi su un grado 2 “moderato”.

Tragedia solo sfiorata invece sulla Marmolada, in provincia di Trento: una valanga si è staccata nella mattinata di oggi, verso le 11, da Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. Al momento non risultano persone coinvolte. L’allarme è stato lanciato da alcuni scialpinisti.

È appena rientrata la squadra del soccorso alpino dopo aver completato l’intervento. Sono in corso interventi in Marmolada e Comelico e in altri punti del Bellunese: si alzano le temperature, il rischio di scariche di neve e roccia è sempre possibile, lo ha detto l’assessore Gianpaolo Bottacin.

Potrebbero interessarti Cosa succede dal 18 maggio: autocertificazione, riaperture e spostamenti Fase 2, allerta weekend per le gite fuori porta: i controlli e i divieti Indignatevi con le istituzioni, non per l'aperitivo ai Navigli (di G. Cavalli)