Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “Nei prossimi giorni avremo migliaia di casi”

“Nei prossimi giorni arriveremo a qualche migliaio di caso”: è la previsione dell’infettivologo Matteo Bassetti sul vaiolo delle scimmie, il virus che fino ad ora ha colpito una ventina di persona in tutta Europa, tra cui un giovane italiano attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma in “discrete condizioni”.

Ospite di Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1, il direttore della clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha dichiarato: “Più che il Covid, oggi dobbiamo cercare di metterci in sicurezza dal vaiolo delle scimmie. È molto più leggero di quello degli uomini per quanto riguarda i sintomi, si trasmette anche attraverso respiro, ma solo se si sta molto vicini. Non vanno commessi gli errori del passato. Dobbiamo esser tutti uniti tra Paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai”.

Secondo Bassetti, quindi, nei prossimi giorni si registrerà “qualche migliaio di caso”, motivo per cui potrebbe essere presa in esame una campagna vaccina circoscritta a fragili e giovani.

Cronaca / Vaiolo delle scimmie, il timore degli esperti: il virus potrebbe essersi adattato all'uomo Esteri / Vaiolo delle scimmie, l’Oms avverte: “Quadro in rapida evoluzione”

Il vaccino contro il vaiolo, sospeso in Italia a partire dal 1981, offre una discreta protezione anche contro il vaiolo delle scimmie.

“In Italia gli over 50 sono sicuramente più protetti – ha affermato Bassetti – Io eviterei la psicosi e la corsa al vaccino. Aspettiamo, vediamo come evolve la situazione e poi si decide. Dobbiamo ragionare a sangue freddo”.