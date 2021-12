Booster di vaccino a quattro mesi dalla seconda dose

Il tempo minimo di richiamo per la dose booster del vaccino anti-Covid è stato ufficialmente ridotto a quattro mesi. La circolare del ministero della Salute sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali cinque a quattro mesi, ma la data di efficacia della nuova tempistica sarà decisa dal commissario Figliuolo “sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale“.

Intanto in Francia l’intervallo di tempo tra la seconda e la terza dose è stato ridotto a tre mesi. Decisione analoga a quella presa dalla Germania, dove la Commissione tedesca sui vaccini (Stiko) aveva in precedenza raccomandato di somministrare la terza dose del vaccino contro il Covid a sei mesi dalla seconda. In Italia il Ministero della Salute aveva in un primo momento ridotto il tempo minimo di richiamo da sei a cinque mesi. Ma adesso si potrà ricevere la terza dose “booster” dopo soli quattro mesi dalla seconda inoculazione, per rafforzare la copertura degli anticorpi anche in vista dell’insorgere della variante Omicron.