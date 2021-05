Vaccini, in Italia immunizzato il 15% della popolazione: il confronto con gli altri paesi

Al 19 maggio 2021, il numero degli immunizzati in Italia – ossia che hanno completato il ciclo vaccinale – è pari a 9.049.348, ossia il 15,27 % della popolazione. Mentre il numero di italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino è pari a 28.382.984.

Confrontando l’andamento delle campagne vaccinali di alcuni Paesi europei, da dicembre 2020 a oggi, si vede come Germania e Spagna abbiano una più alta percentuale di cittadini vaccinati con almeno una dose rispetto all’Italia. Numeri più bassi, invece, per Francia e Portogallo.

Anche se i dati sul numero di vaccinati totali mostrano l’Italia più avanti rispetto ad altri paesi: a parte la Spagna, in Italia ci sono più immunizzati di Francia, Belgio, Germania e Portogallo.

Sempre confrontando il nostro Paese con altri (Francia, Germania, Spagna e Uk) si nota come in tutti ci sia stato gradualmente un abbassamento dei nuovi casi di Covid-19 per milione di abitanti. A registrare i livelli più bassi, a maggio, è il Regno Unito. Seguono Spagna, Italia e Germania, mentre ha livelli più alti la Francia.

Nel mondo, al 17 maggio 2021, il 9,13% della popolazione risulta aver avuto almeno una dose di vaccino.

Alla stessa data, solo il 27,02 % della popolazione che abita in Europa ha ricevuto almeno una dose di vaccino. “Si sta arrivando ad una svolta nella lotta alla pandemia, ma nessuno è sicuro finché tutti non saranno sicuri. In questo momento cruciale, l’accesso universale ed equo ai vaccini e ai trattamenti deve essere la priorità numero uno della comunità globale”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis intervenendo al Parlamento europeo.

“Il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo è chiaro: dobbiamo continuare a incrementare la produzione. Dobbiamo condividere i vaccini in modo più ampio e più veloce. E dobbiamo rendere i vaccini accessibili a prezzi abbordabili”, ha aggiunto.