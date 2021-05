Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 28 maggio 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, venerdì 28 maggio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 7,00 – Somministrati più di 32 milioni di vaccini – Sono 32.958.928 le dosi di vaccino somministrate finora in Italia su un totale di 35.776.077 di vaccini distribuiti. Sono 11.206.454, invece, le persone che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose, completando il ciclo vaccinale.

