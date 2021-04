Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 5 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07,00 – Consegnate 12,7 milioni di dosi, somministrate 11 milioni – Risultano consegnate finora all’Italia 12,7 milioni dosi. Ne sono state somministrate complessivamente 11 milioni, mentre sono 3,4 milioni le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

