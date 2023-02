“Usava il figlio di nove anni come bersaglio per la balestra”: a processo il padre

Usava il figlio di nove anni come un bersaglio contro cui scagliare frecce da balestra. La procura di Latina ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 40 anni accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di spaccio di stupefacenti, dopo che il figlio aveva detto agli inquirenti di aver visto cocaina quando stava con il padre, chiamata “veleno per topi”.

Durante i colloqui, il bambino ha anche confermato gli abusi subiti dal padre, raccontando storie al limite dell’incredibile. Secondo quanto dichiarato, l’uomo a volte lo faceva appoggiare alla parete e iniziava a lanciargli contro frecce da balestra. Altre volte lo prendeva di mira mentre si spostava, sparando al ventre o alle gambe. Quando lo colpiva, il bambino diceva di sentire un forte dolore.

L’uomo l’avrebbe anche picchiato con una cintura e l’avrebbe insultato dandogli dell’”infame” perché mostrava di preferire la madre. È stata la donna a rivolgersi alla polizia nel marzo 2021, mentre tentava di iniziare un’altra vita con un nuovo compagno. Il bambino, nato nel 2012, è il più grande dei quattro figli della coppia.