Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:46
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Parla l’uomo che ha aggredito un 13enne durante una partita di calcio: “Chiedo scusa, ma le cose sono andate diversamente”

Immagine di copertina

Il 40enne è indagato per lesioni

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Il 40enne che ha aggredito un portiere tredicenne durante una partita di calcio chiede scusa ma sottolinea che le cose sono andate diversamente da come sono state raccontate. Intervistato dal Corriere Torino, l’uomo afferma: “Mi dispiace e chiedo scusa, so di aver dato un pessimo esempio. L’ho fatto per difendere mio figlio, ma le cose non sono andate come vengono raccontate”. La legale Beatrice Rinaudo, invece, aveva dichiarato a La Stampa: “L’unico contatto è stato uno schiaffo, abbiamo un video che lo dimostra”. Versione, però, che non collima con quella fornita dal padre del ragazzo aggredito, il quale ha riportato una frattura al malleolo e diverse contusioni tra cui una allo zigomo, che ha dichiarato di aver visto il figlio preso a pugni.

Nel frattempo, Massimo Gariglio, presidente del Volpiano, la squadra del ragazzino aggredito, ha annunciato la sua decisione di ritirare la sua squadra dal torneo: “La nostra società ha sempre creduto fermamente nei valori dello sport. Proprio per questo, quando tali valori vengono meno in maniera così grave, riteniamo necessario fermarci e riflettere. Una scelta sofferta, ma dettata dalla volontà di comprendere fino in fondo quanto è accaduto, oltre che di preservare la serenità e la crescita del nostro gruppo squadra”. Mentre l’aggressore è indagato per lesioni è attesa per domani la decisione del giudice sportivo che potrebbe commutare lunghe squalifiche e multe sia alle società coinvolte che ai diversi giocatori dei due club.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Processo a Ciro Grillo, slitta la sentenza: morto il figlio del giudice che presiede il collegio
Cronaca / È morto il giornalista Emilio Fede: l’ex direttore del Tg4 aveva 94 anni
Cronaca / Fs Logistix amplia la presenza in Europa con la gestione del terminal di Anversa
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Processo a Ciro Grillo, slitta la sentenza: morto il figlio del giudice che presiede il collegio
Cronaca / È morto il giornalista Emilio Fede: l’ex direttore del Tg4 aveva 94 anni
Cronaca / Fs Logistix amplia la presenza in Europa con la gestione del terminal di Anversa
Cronaca / Si aggravano le condizioni di Emilio Fede
Cronaca / Scontrino shock in uno stabilimento di Ostia, 1 euro per ricaricare il cellulare
Cronaca / Anche le foto delle giornaliste del Tg1 finiscono sul sito sessista: "Non siamo corpi da usare"
Cronaca / Fs Treni Turistici Italiani: arriva il nuovo espresso Siena
Cronaca / La rabbia della sorella di Giulia Tramontano contro la famiglia Impagnatiello
Cronaca / Condannata la cognata di Impagnatiello: "Comprò la sua auto per farlo sembrare nullatenente"
Cronaca / L'ex marito di Maria Rosaria Boccia: "Picchiava anche me, l’ho sposata per inganno"
Ricerca