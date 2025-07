Ultraleggero precipita nel Bresciano: le impressionanti immagini dello schianto in autostrada | VIDEO

Sono state diffuse le immagini del terribile schianto dell’ultraleggero che nella giornata di martedì 22 luglio è precipitato su una delle due carreggiate precipitato sull’autostrada Ospitaletto-Montichiari, in provincia di Brescia. Nel filmato si vede il piccolo aereo scendere in picchiata per poi schiantarsi al suolo e prendere immediatamente fuoco tra le auto in transito sul raccordo autostradale. Due le vittime dell’incidente: entrambe si trovavano a bordo dell’aereo. Si tratta di Sergio Ravaglia, avvocato milanese di 75 anni, e della sua compagna, Anna Maria De Stefano, 60 anni.

Il video dell’ultraleggero che martedì mattina è precipitato su una delle due carreggiate del raccordo autostradale #CordaMolle in provincia di #Brescia.#aircrash pic.twitter.com/9pI6R1ezUq — Fabrizio Hennig (@FabrizioHennig) July 23, 2025

Il velivolo era partito da Piacenza: non sono ancora chiari i motivi dell’incidente. Tra le ipotesi, uno stallo in volo o un malore da parte del pilota. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due automobilisti che, a bordo delle proprie auto, hanno attraversato le fiamme provocate dallo schianto dell’ultraleggero. I due non hanno riportato ferite gravi.