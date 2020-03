Uccide la madre a coltellate al collo, fermato 20enne a Roma

Omicidio questa notte, 22 marzo, in via James Joice 48, in zona Laurentino 38, a Roma. Un ragazzo di 20 anni con problemi psichiatrici, al culmine dell’ennesimo litigio, ha ucciso la madre, una 46enne, colpendola ripetutamente al collo con un coltello. L’uomo si è poi scagliato contro la sorella che si è rifugiata dai vicini di casa. Sul posto, dopo la segnalazione del 112, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Eur che lo hanno fermato.

