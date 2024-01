Turista inglese 29enne violentata alle terme di Milano: identificato l’aggressore

Violentata negli spogliatoi di Termemilano, la spa di lusso in Porta Romana. La vittima, una turista inglese 29enne, dopo aver denunciato l’episodio ai carabinieri, è rientrata ieri sera in patria. Il presunto aggressore, un 25enne italiano, è stato già identificato dagli investigatori attraverso l’analisi dei filmati interni di Termemilano. Decisive le indicazioni della vittima, che in sede di denuncia lo aveva descritto come vistosamente tatuato.

I fatti, anticipati dal Giorno, risalgono alla tarda sera di venerdì. La 29enne, in vacanza in Italia, era andata al centro benessere di Porta Romana intorno alle 22, accompagnata da un’amica con cui condivideva la camera in un b&b di via Marghera. All’interno la donna ha conosciuto il 25enne ed entrambi, secondo le testimonianze raccolte, avrebbero bevuto. Poi l’uomo, approfittando dello stato di alterazione della 29enne, l’avrebbe convinta a lasciare il cellulare sul tavolo del bar e a seguirlo negli spogliatoi maschili. Qui l’avrebbe violentata.

La vittima, una volta riuscita a divincolarsi, ha urlato chiamando l’amica, mentre il 25enne si allontanava in fretta. Una volta rientrata nel b&b ha allertato il 112 e in lacrime ha raccontato quanto accaduto. È stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per le visite mediche e i colloqui con le psicologhe. Poi, nella prima mattinata di martedì, ha dettagliato la sua denuncia ai carabinieri. Le indagini hanno già raccolto elementi estremamente significativi. Adesso si attendono i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.