Tufino (Napoli), bambina di quattro anni muore cadendo dalle scale

Una bambina di 4 anni è morta oggi, 14 dicembre, dopo essere caduta da una scala all’interno della propria abitazione a Tufino, in provincia di Napoli. L’incidente domestico è avvenuto nella notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Nola e i sanitari del 118. Nonostante i soccorsi, per la bambina non c’è stato niente da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

La piccola, nata a Benevento, è morta sul colpo. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, per comprendere in che modo sia caduta. Sul caso indaga la Procura di Nola guidata da Marco Del Gaudio. Nel corso delle prossime ore verranno condotti tutti gli accertamenti, sia dal punto di vista tecnico sia da quello dei testimoni. Saranno quindi ascoltati i testimoni presenti al momento del fatto.