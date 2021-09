Trovato morto Giacomo Sartori, il 29enne scomparso una settimana fa a Milano

È stato trovato morto Giacomo Sartori, il 29enne scomparso a Milano venerdì scorso. Il suo corpo è stato ritrovato impiccato a un albero in una cascina, vicino al luogo dove mercoledì pomeriggio era già stata trovata anche la sua auto. Il 29enne di Mel, in provincia di Belluno, era stato visto l’ultima volta il 17 settembre in un locale in zona Porta Venezia, dove durante una serata con gli amici gli era stato rubato lo zaino con il portafoglio e due pc.

La scoperta avvenuta a Casorate Primo, in provincia di Pavia, è stata fatta vice coordinatrice della Protezione civile di Bereguardo, mentre i proprietari del terreno hanno affermato di essere stati più volte in quel luogo negli ultimi giorni senza essersi accorti di nulla. La zona erano già stata interessata dalle ricerche dei soccorritori negli scorsi giorni, scattate dopo la sparizione del giovane

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, a seguito del furto dello zaino, contenente il pc personale e anche quello di lavoro, Sartori si è allontanato da Milano con la sua auto aziendale, imboccando l’autostrada in direzione Pavia. L’ultima traccia che aveva lasciato prima del ritrovamento era stato il “traffico dati” dal suo cellulare, rilevato dalle autorità la mattina di sabato 18 settembre mentre la sua auto era parcheggiata vicino al cimitero di Motta Visconti, come mostrato nelle riprese di una telecamera comunale.

Sono in corso gli accertamenti del medico legale per determinare le cause della sua morte.