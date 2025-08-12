È stato ritrovato senza vita il corpo di Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni scomparso nel pomeriggio di lunedì 11 agosto sulla spiaggia di Cavallino-Treporti, a Venezia. Le ricerche erano scattato intorno alle 16,00 quando la madre del bimbo ha perso di vista il figlio che si stava facendo il bagno a riva. Immediatamente sono scattati i soccorsi con i tanti turisti presenti che hanno formato una catena umana nel tentativo di ritrovare il piccolo. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte fino al tragico ritrovamento.

Localizzato e recuperato stanotte dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco il corpo purtroppo privo di vita del minore disperso da ieri pomeriggio nelle acque antistanti Cavallino Treporti#Venezia #12agosto — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 12, 2025

Il corpo del bambino era adagiato sul fondo sabbioso, a circa due metri di profondità, a 100 metri dalla battigia in un tratto di mare non distante da dove il piccolo era stato visto per l’ultima volta. La speranza dei soccorritori era che il bimbo, una volta fatto il bagno, avesse perso l’orientamento dirigendosi in un tratto di spiaggia diverso da quello d’ingresso in mare. Con il trascorrere delle ore, però, la speranza è andata sempre più a scemare fino al triste epilogo.