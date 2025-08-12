Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:08
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Ritrovato il corpo senza vita del bambino di 6 anni scomparso sulla spiaggia di Cavallino: “Era a 100 metri dalla riva”

Immagine di copertina

Si è conclusa in tragedia la ricerca del bimbo

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È stato ritrovato senza vita il corpo di Carlo Panizzo, il bambino di 6 anni scomparso nel pomeriggio di lunedì 11 agosto sulla spiaggia di Cavallino-Treporti, a Venezia. Le ricerche erano scattato intorno alle 16,00 quando la madre del bimbo ha perso di vista il figlio che si stava facendo il bagno a riva. Immediatamente sono scattati i soccorsi con i tanti turisti presenti che hanno formato una catena umana nel tentativo di ritrovare il piccolo. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte fino al tragico ritrovamento.

Il corpo del bambino era adagiato sul fondo sabbioso, a circa due metri di profondità, a 100 metri dalla battigia in un tratto di mare non distante da dove il piccolo era stato visto per l’ultima volta. La speranza dei soccorritori era che il bimbo, una volta fatto il bagno, avesse perso l’orientamento dirigendosi in un tratto di spiaggia diverso da quello d’ingresso in mare. Con il trascorrere delle ore, però, la speranza è andata sempre più a scemare fino al triste epilogo.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Treni Turistici Italiani: da Roma a Monaco di Baviera un treno diretto per l’Oktoberfest
Cronaca / La mega festa in villa finisce con un'intossicazione di massa
Cronaca / La denuncia dell'animatore scappato dal villaggio turistico: "650 euro al mese per stare in un alloggio ammuffito"
Ti potrebbe interessare
Cronaca / FS Treni Turistici Italiani: da Roma a Monaco di Baviera un treno diretto per l’Oktoberfest
Cronaca / La mega festa in villa finisce con un'intossicazione di massa
Cronaca / La denuncia dell'animatore scappato dal villaggio turistico: "650 euro al mese per stare in un alloggio ammuffito"
Cronaca / Alessandro Gassmann si scaglia contro il caro ombrelloni: “Avete esagerato, abbassate i prezzi”
Cronaca / Donare gli organi? Se gli italiani dicono: “No grazie”
Cronaca / La Vera Cronaca: un viaggio nei principali casi di cronaca nera italiana
Cronaca / Benvenuti a Gorgona: l’isola-carcere unica al mondo che rieduca i detenuti
Cronaca / Femminicidio a Foggia, fermato l’ex compagno della vittima
Cronaca / Crema, compra un vecchio mobile e trova buoni postali da 190mila euro
Cronaca / West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni
Ricerca