È morto nella serata di lunedì 29 luglio lo chef e sommelier triestino Marc Pavel, 47 anni, andato in choc anafilattico nei giorni scorsi dopo la puntura di una vespa.

Lo scorso venerdì, verso sera, l’uomo era andato al cimitero di Basovizza, vicino Trieste, per portare i fiori sulla tomba della madre, quando è stato punto da una vespa. Mentre rientrava in auto verso casa è stato colto da un malore e si è prontamente fermato. Una volta sceso dall’auto, ha avuto un arresto cardiaco.

Pavel è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato subito portato nell’ospedale di Cattinara, dove è stato ricoverato nel reparto rianimazione, ma, dopo tre giorni di agonia, lunedì sera è deceduto.

Lo chef era molto conosciuto in città. “Siamo tristi e increduli. Pavel era un amico e una delle colonne portanti dell’associazione cuochi Trieste, e ambasciatore per noi per la Skmer Acmer”, si legge in un post su Facebook dell’Associazione Cuochi Trieste. “La sua esperienza e la sua allegria ci hanno accompagnato in innumerevoli avventure. Sono tanti i momenti che porteremo nel cuore e tutta l’associazione lo ricorderà con affetto”.

Nei giorni scorsi un caso simile si era registrato a Crotone, dove un uomo di 47 anni era morto per choc anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di vespe.

