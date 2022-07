Treviso, commissiona l’omicidio del rivale sul dark web e paga in criptovaluta: l’Fbi lo segnala alla polizia

Un piano inquietante, per eliminare il proprio presunto rivale in amore senza lasciare tracce. Lo avrebbe sventato la polizia postale, che grazie aiuto delle autorità statunitensi, ha identificato un 34enne di Treviso sospettato di aver commissionato un omicidio sul dark web.

L’uomo avrebbe tentato di eliminare la vittima, un 45enne, perché segretamente innamorato della sua giovane compagna, effettuando un pagamento in criptovaluta all’amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione. Dopo aver ricevuto la segnalazione del Federal Bureau of Investigation (Fbi), la polizia ha messo sotto protezione la vittima ed è risalita al 34enne, deferito all’autorità giudiziaria per minacce aggravate. L’identificazione è stata possibile grazie al tracciamento delle movimentazioni di denaro e di criptovaluta dal portafoglio virtuale del presunto mandante verso quello dell’amministratore del sito di omicidi su commissione, che al momento è solamente indagato.