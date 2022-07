Treviso, bambina di 7 anni in fuga dalla guerra in Ucraina annega nel lago di Revine

Una rifugiata ucraina di sette anni ieri è annegata nel lago di Revine, in provincia di Treviso, durante una gita con il centro estivo. La bambina, arrivata in Italia con la madre dopo l’inizio della guerra in Ucraina, avrebbe perso l’equilibrio mentre camminava lungo la riva del lago, dopo essersi allontanata dal resto del gruppo.

Dopo la caduta sono scattate le ricerche, terminate quando una coppia avrebbe trovato il corpo vicino alla riva. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla, durati circa un’ora.

La piccola, ospite insieme alla madre del Collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto, si era recata al lago per un’escursione con un gruppo parrocchiale. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l’allarme sarebbe stato lanciato intorno alle 16, ma sembra che i responsabili del centro estivo la stessero cercando da almeno mezz’ora.