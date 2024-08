Trento, arrestato pastore evangelico per molestie su una bimba di 7 anni

È stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Trento un pastore evangelico di 83 anni. La grave accusa è di atti sessuali con una minorenne. Adesso si trova ai domiciliari. L’uomo, che nel frattempo è stato sollevato dall’incarico dalla sua chiesa, avrebbe approfittato della piccola nel periodo in cui lei e la famiglia, originaria del Camerun, sono stati ospitati, dal dicembre 2022, nella comunità con sede in Trentino, come riferisce l’Ansa.

L’inchiesta è nata dopo che una volontaria della Caritas ha segnalato ai servizi sociali che il padre della piccola, durante una confidenza, le aveva raccontato delle molestie. Gli investigatori hanno ascoltato i genitori. I primi sospetti risalivano all’estate 2023, ma il padre e la madre non ne hanno parlato per soggezione nei confronti del pastore. Agli atti c’è anche un file audio in cui l’ormai ex pastore ammette di aver molestato la piccola, oltre alle testimonianze dei membri della comunità.