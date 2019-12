Scontro sulla pista di Plan de Corones in Alto Adige, muore sciatore sloveno

Plan de Corones, scontro sulla pista tra due sciatori: morto un 47enne sloveno

Incidente mortale questa mattina, 19 dicembre 2019, sulla pista “Sonne” a Plan de Corones, in Val Pusteria, in Alto Adige. Un turista sloveno di 47 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un giovane tedesco.

Per l’altro sciatore coinvolto nell’incidente solo alcune ferite ritenute non gravi. L’uomo, per precauzione, è stato trasportato all’ospedale di Brunico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

