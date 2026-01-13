Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

Trenitalia (Gruppo Fs): nel 2025 Frecciarossa ha effettuato 181 trasporti di materiale biologico

di Redazione TPI

Nel 2025 Trenitalia (Gruppo FS Italiane), con il suo brand Frecciarossa, ha effettuato 181 trasporti di materiale biologico, utile per la donazione e il trapianto di organi. Di questi, 104 sono partiti dal Centro Trapianti delle Marche, 32 dal Friuli-Venezia Giulia e i restanti dalle regioni Veneto, Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Lazio.

Questa attività è frutto di un accordo di collaborazione siglato nel 2021 tra Trenitalia e il Centro Nazionale Trapianti per il trasporto dei campioni di materiale biologico, la cui analisi è necessaria per stabilire la compatibilità tra donatore e ricevente prima di ogni trapianto.

Da quattro anni, quindi, Frecciarossa mette a disposizione gratuitamente i propri treni per consentire, nel minor tempo possibile, il trasporto del materiale e consegnarlo a uno dei 15 laboratori di immunologia della Rete nazionale trapianti.

Una volta individuata la prima Freccia disponibile dalla Sala operativa Alta Velocità, il contenitore con i campioni, conservati ed etichettati secondo le rigorose procedure di sicurezza del Centro Nazionale Trapianti, viene affidato al capotreno, che lo consegna poi nella stazione di destinazione al personale sanitario del laboratorio. In caso di emergenza è sempre possibile allertare la Polizia ferroviaria o la Protezione civile.

Con questa e altre iniziative, Trenitalia e il Gruppo FS ribadiscono il proprio impegno nel mettere al centro le persone e creare valore condiviso, contribuendo in modo concreto al benessere delle comunità.

Redazione TPI
Ricerca