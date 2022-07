Sono sempre di più i Paesi europei che stanno rendendo gratis i trasporti pubblici per ridurre l’inquinamento e per alleggerire il peso dei costi di trasporti e di carburante sui bilanci delle famiglie. Un intervento a favore dell’ambiente e dei cittadini che vorrebbe adottare anche il sindaco Roberto Gualtieri a Roma. “Penso che sia possibile trovare delle risorse per fare quello che sta facendo la Germania e la Spagna e realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l’autunno, quando ci saranno le scuole che riaprono, per dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi, e si dà un contributo alla lotta per il mutamento climatico”, ha detto Gualtieri oggi, sabato 16 luglio, al congresso del Psi. Secondo le più recenti stime, in Italia il settore trasporti è responsabile di circa il 26% delle emissioni totali: di questa percentuale, il 56% è da ricondurre ad automobili e motocicli privati, il 22% ad autobus e trasporti pesanti e solo lo 0,1% alle ferrovie.